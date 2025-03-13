أصيب به بسبب شيرين عبد الوهاب..كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب

تصدر الفنان حسام حبيب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف عن إصابته بمرض اضطراب الشخصية الحدية بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

كشف حسام حبيب خلال استضافته في برنامج العرافة المذاع على قناة النهار، أنه يعانى من اضطراب الشخصية الحدية مما جعله يتابع حالته مع طبيب نفسي.



تفاصيل مرض حسام حبيب



اضطراب الشخصية الحدية (BPD) هو حالة صحية عقلية تتميز بتقلبات مزاجية شديدة وعدم استقرار في العلاقات الشخصية والاندفاع.



يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من خوف شديد من الهجر، ويواجهون صعوبة في التحكم بمشاعرهم، وخاصةً الغضب، كما يميلون إلى إظهار سلوكيات متهورة وخطيرة، مثل القيادة المتهورة والتهديد بإيذاء النفس، كل هذه السلوكيات تُصعّب عليهم الحفاظ على علاقاتهم.



اضطراب الشخصية الحدية هو أحد اضطرابات المجموعة ب ، والتي تتضمن سلوكيات دراماتيكية وغير منتظمة، اضطرابات الشخصية هي أنماط سلوكية مزمنة (طويلة الأمد) غير مرنة ومنتشرة، وتؤدي إلى مشاكل اجتماعية وضيق.



لا يعرف العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية أنهم مصابون بهذا الاضطراب وقد لا يدركون أن هناك طريقة أكثر صحة للتصرف والتواصل مع الآخرين.

أعراض مرض حسام حبيب



ما هي علامات وأعراض اضطراب الشخصية الحدية (BPD)؟

تظهر علامات وأعراض اضطراب الشخصية الحدية عادةً في أواخر سنوات المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ، قد يؤدي حدثٌ مُقلق أو تجربةٌ مُرهِقة إلى ظهور الأعراض أو تفاقمها.

مع مرور الوقت، عادة ما تقل الأعراض وقد تختفي تماما.

يمكن أن تتراوح الأعراض من أعراض يمكن السيطرة عليها إلى أعراض شديدة للغاية ويمكن أن تشمل أي مجموعة من الأعراض التالية:



-الخوف من الهجر : من الشائع أن يشعر المصابون باضطراب الشخصية الحدية بعدم الارتياح عند الشعور بالوحدة، عندما يشعرون بالهجر أو الإهمال، ينتابهم خوف أو غضب شديد، قد يتتبعون أماكن أحبائهم أو يمنعونهم من المغادرة، أو قد يدفعون الأشخاص بعيدًا قبل الاقتراب منهم لتجنب الرفض.



-علاقات متوترة وغير مستقرة : يجد المصابون باضطراب الشخصية الحدية صعوبة في الحفاظ على علاقات شخصية صحية، لأنهم يميلون إلى تغيير نظرتهم للآخرين بشكل مفاجئ وجذري، قد ينتقلون من تمجيد الآخرين إلى التقليل من شأنهم بسرعة، والعكس صحيح، غالبًا ما تكون صداقاتهم وزواجهم وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم فوضوية وغير مستقرة.



-صورة ذاتية غير مستقرة أو شعور بالذات : غالبًا ما تكون صورة الذات لدى المصابين باضطراب الشخصية الحدية مشوهة أو غير واضحة، ويشعرون بالذنب أو الخجل، وينظرون إلى أنفسهم على أنهم "سيئون"، وقد يغيرون صورتهم الذاتية فجأة وبشكل جذري، ويتجلى ذلك بتغيير أهدافهم أو آرائهم أو مساراتهم المهنية أو أصدقائهم، كما يميلون إلى إعاقة تقدمهم. على سبيل المثال، قد يفشلون في اختبار عمدًا، أو يدمرون علاقاتهم، أو يُفصلون من عملهم.



-تقلبات مزاجية سريعة : قد يعاني المصابون باضطراب الشخصية الحدية من تغيرات مفاجئة في مشاعرهم تجاه الآخرين، وأنفسهم، والعالم من حولهم، تتغير المشاعر غير المنطقية - بما في ذلك الغضب الجامح، والخوف، والقلق، والكراهية، والحزن، والحب - بشكل متكرر وفجائي، عادةً ما تستمر هذه التقلبات لبضع ساعات فقط، ونادرًا ما تستمر لأكثر من بضعة أيام.



-السلوك المتهور والخطير : تعتبر نوبات القيادة المتهورة، والقتال، والمقامرة، وتعاطي المخدرات، والإفراط في تناول الطعام شائعة بين الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية.



-إيذاء النفس المتكرر أو السلوك الانتحاري : قد يُقدم المصابون باضطراب الشخصية الحدية على جرح أو حرق أو إيذاء أنفسهم ( إيذاء النفس ) أو التهديد بذلك، وقد تراودهم أيضًا أفكار انتحارية، عادةً ما تُحفز هذه الأفعال التدميرية للذات الرفض، أو الهجر المحتمل، أو خيبة الأمل في مقدم الرعاية أو الحبيب.

-الشعور المستمر بالفراغ : يشعر العديد من المصابين باضطراب الشخصية الحدية بالحزن، أو الملل، أو عدم الرضا، أو "الفراغ"، كما أن الشعور بعدم القيمة وكراهية الذات شائعان أيضًا.



-مشاكل في إدارة الغضب : يواجه المصابون باضطراب الشخصية الحدية صعوبة في السيطرة على غضبهم، وغالبًا ما يغضبون بشدة، قد يُعبّرون عن غضبهم بسخرية لاذعة، أو مرارة، أو عبارات غاضبة، وغالبًا ما يتبع هذه النوبات شعور بالخزي والذنب.



-أفكار جنون العظمة المؤقتة : قد تُحفَّز نوبات الانفصال ، والأفكار الجنونية، وأحيانًا الهلوسة، نتيجةً للتوتر الشديد، وعادةً ما يكون الخوف من الهجر، هذه الأعراض مؤقتة، وعادةً ما لا تكون شديدةً بما يكفي لاعتبارها اضطرابًا منفصلًا.



لا يعاني جميع المصابين باضطراب الشخصية الحدية من جميع هذه الأعراض. تختلف شدة الأعراض وتكرارها ومدتها من شخص لآخر.

حسام حبيب



أسباب مرض حسام الحبيب



يعتقد مقدمو الرعاية الصحية أن اضطراب الشخصية الحدية ينتج عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

إساءة معاملة الأطفال والصدمات النفسية : تعرّض ما يصل إلى 70% من المصابين باضطراب الشخصية الحدية للإساءةالعاطفية أو الجسدية في طفولته، كما يرتبط انفصال الأم، وضعف الارتباط الأمومي، والحدود الأسرية غير الملائمة، واضطراب تعاطي المخدرات لدى الوالدين باضطراب الشخصية الحدية.



-الوراثة : تشير الدراسات إلى أن اضطراب الشخصية الحدية وراثي، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة باضطراب الشخصية الحدية، فأنت أكثر عرضة للإصابة به، ولكن ليس مضمونًا.



-تغيرات الدماغ : لدى المصابين باضطراب الشخصية الحدية، لا تتواصل أجزاء الدماغ المسؤولة عن التحكم في العواطف والسلوك بشكل سليم، تؤثر هذه المشاكل على طريقة عمل الدماغ.



المصدر: clevelandclinic



