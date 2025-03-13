محسن جابر : شيرين ممكن تبقى خليفة أم كلثوم .. ولما بتخانق مع فنان بقرص ودنه

حل المنتج الكبير محسن جابر ضيفا على برنامج حبر سرى، المذاع عبر قناة “ القاهرة والناس” وأكد أنه يعتبر عمرو مصطفى ابنه ويحب الفنانة شيرين للغاية وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:

محسن جابر: عمرو مصطفى ابني وكنت أول من اطمأن عليه في أزمته الصحية

أكد المنتج محسن جابر، أن الفنان عمرو مصطفى بالنسبة له بمثابة ابن، وذكر موقف حصل بينهما ليلة رأس السنة قائلا: "عمرو كلمي في ليلة رأس السنة وقالي بابا أنا حلمت بيك امبارح قلت له خير ولا شر قالي أنا في الحلم كنت حزين وأنت أخذتني بالحضن وعشان كده طلبتك واعتذر لك".





محسن جابر: أتمنى أختم حياتي بإنتاج لـ شيرين .. وممكن تكون خليفة أم كلثوم

قال المنتج محسن جابر، إن هناك صوتين من الفنانات في مصر والعالم العربي محببين لقلبه ولم ينتج لهما فيروز وشيرين عبد الوهاب، مشيدا بشيرين: "صوت بحبه ولم انتج لها وأتمنى اختم حياتي بإنتاج عمل فني لشيرين".



محسن جابر: المهرجانات فن سائد الآن والعيب في الكلمة وليس اللحن

أكد المنتج محسن جابر، أن السوق الفني لا يمكن أن يكون السائد فيه المهرجانات فقط، ولو حدث هذا يكون عيب الانتاج، قائلا: "طول عمرنا في انتاج الحلو وفي الشعبي وفي المتوسط وكل الانواع، والمهرجانات بقت الصفة السائدة لأن الطرب الكلاسيكي اختفى ونسبته قلت".





محسن جابر : نسبة كبيرة من المطربين معندهمش ذكاء فني

أكد المنتج محسن جابر، أن نسبة كبيرة من المطربين ليس لديهم ذكاء فني، ولكن النسبة لا تصل لـ90% كما صرح قبل ذلك، قائلا: "فيه مطربين كتير معندهمش ذكاء فني ولكن النسبة لا تصل لـ90% وفيه فئة كبيرة معندهاش ذكاء واللي عنده ذكاء مستمر".





محسن جابر: أدخلت السرور في كل بيت مصري وعربي وربنا يحسن خاتمتي

أكد المنتج الكبير محسن جابر، أنه لم يفوته شيء في حياته العملية وقدم كل شيء جيد وادخل السرور على قلوب الجميع، قائلا: "عملت كل حاجة كويسة وكل بصمة جميلة ودخلت السرور في كل بيت في المنطقة العربية والجاليات المصرية والعربية في العالم كله".

