نورهان تكشف كواليس دخولها عالم الفن في سن 14 عاما

كشفت الفنانة نورهان شعيب عن بداياتها في عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها بدأت رحلتها الفنية في سن الرابعة عشرة. وأوضحت أنه لم يكن هناك شخص محدد من الوسط الفني اكتشف موهبتها، بل كان والداها هما الداعمان الأكبر لها، حيث سعيا إلى تنمية طاقاتها من خلال تشجيعها على ممارسة مختلف الأنشطة الإبداعية.

وعن طموحاتها في الصغر، أكدت نورهان خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها لم تفكر مطلقًا في أن تصبح مُدرِّسة، بل كان حلمها الأول والأخير هو التمثيل.



وأضافت أنها مرّت بفترة من التردد قبل أن تحدد مسارها بدقة، حيث درست الموسيقى والغناء والتعبير الحركي، إلى جانب أنشطة أخرى مرتبطة بالفن. وفي النهاية، وجدت شغفها الحقيقي في عالم التمثيل، الذي أصبح مجالها الأساسي والمفضل.



