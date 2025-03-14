نورهان: إسعاد يونس قدوتي في الإعلام والفن

عبرت الفنانة نورهان شعيب عن إعجابها الكبير بالإعلامية إسعاد يونس، مشيرة إلى أنها تحب متابعة أعمالها.



وعن عملها مع النجمين محمد رمضان ومصطفى شعبان، رفضت نورهان خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الإدلاء بأي رأي شخصي عنهما، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الآخرين.



وعند سؤالها عما إذا كانت ترغب في تكرار التعاون مع أحدهما، أجابت بأنها لا تختار أدوارها بناءً على الأشخاص، وإنما على جودة النص والدور نفسه.



أما في المجال الفني، فأوضحت أنها تستلهم من كل فنان جانبًا مختلفًا، حيث ترى أن لكل شخص أسلوبه الفريد، مما يجعلها تسعى للاستفادة من تنوع التجارب دون التقيد بنموذج واحد.



وعن أسلوب تعاملها مع المضايقات في الأماكن العامة، مؤكدة أنها تفضل التجاهل والدعاء للشخص المسيء بالهداية، معتبرة أن هذا هو التصرف الأمثل في مثل هذه المواقف.