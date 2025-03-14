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48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

دعم التموين الجديدة
دعم التموين الجديدة

ما زال المصريون يبحثون عن زيادة التموين الجديدة التي تصل ل٢٥٠ جنيها على بطاقة التموين ، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً كنوع من التسهيل على المواطنين في شهر رمضان ٢٠٢٥ ومنحهم دعم التموين الجديد بشكل استثنائي خلال الشهر الكريم .

دعم التموين الجديد

وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدعم الإضافي على التموين سيكون ساريًا من شهر رمضان وحتى يونيو 2025، ويشمل الفئات الأكثر احتياجًا من حاملي بطاقات التموين. 

دعم التموين

آخر موعد لصرف زيادة التموين

وبدأ صرف زيادة التموين منذ بوم الأثنين ١٠ مارس ، و تستمر مدة الصرف خمسة أيام حتى يوم ١٥ مارس الموافق ١٥ رمضان ، أي أن بعد غد السبت سيكون آخر يوم في صرف دعم التموين الجديد .

تفاصيل زيادة التموين الجديدة
 

زيادة ١٢٥ جنيها على التموين

ووفقاً لقرار الحكومة وإضافة دعم التموين الجديد، فإن البطاقة التي تضم فرداً واحداً تحصل على دعم إضافي بقيمة ١٢٥ جنيها.

زيادة ٢٥٠ جنيها على التموين

أما بطاقة التموين التي تضم فردين أو طفلين فتحصل على دعم التموين الجديد بقيمة ٢٥٠ جنيها، حيث يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة.
 

زيادة على بطاقات التموين

أما الأسرة المكونة من ٤ أفراد فتحصل على ٢٠٠ جنيه دعم أساسي + ٢٥٠ جنيها دعم إضافي وفقاً لقرار دعم التموين الجديد .

يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
 

الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين 2025

  • الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.
  • أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

زيادة 250 جنيها على بطاقة التموين

تأتي زيادة 250 جنيها على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.

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