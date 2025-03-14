قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولة تسلل من الأردن
أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بأمر بيسيرو | 3 لاعبين يغادرون الزمالك نهاية الموسم.. من هم؟
مسجله كل حاجه فيديو| أرملة حلمى بكرى تكذب الفنانة نادية مصطفى
الشرنقة الحلقة الأخيرة.. أحمد داود يسافر مع زوجته
مصطفى عنبه باكيا: معنديش صراعات في الوسط الفني .. وحسن شاكوش بيكرهني
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 14-3-2025
بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.. الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس
سوريا.. الأمن يضبط أسلحة في ريف القرداحة وسط تصاعد أعمال العنف بالساحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.

وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال. 

وأكدت رئيسة وفد مصر على أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل،  حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.

وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2  ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65%  من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.


وأضافت المستشارة أمل عمار أنه على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.

 إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص

  علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.


كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. 


ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.


واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.

الأمم المتحدة التمكين الاقتصادي القومي للمرأة وفد مصر دور الاستراتيجيات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

ترشيحاتنا

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

اسبوع الموضة

غرفة مظلمة وملابس دانتيل.. أحدث الإطلالات من أسبوع الموضة في باريس

كيكة الافوكادو

بدون زبدة وزيت .. طريقة عمل كيكة الأفوكادو الصحية

بالصور

هل تعانين من قشرة الشعر وحب الشباب.. أسباب وحلول المشاكل الجلدية

مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر

رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض

للمبتدئات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

دعم التموين الجديدة
دعم التموين الجديدة
دعم التموين الجديدة

فيديو

نجوى فؤاد

محدش مهتم بيا .. نجوى فؤاد تهاجم الوسط الفني

عمرو سلامة وإسلام خيري

عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد