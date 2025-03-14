قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025
ترامب: أمريكا لا ترغب في تصعيد العقوبات ضد روسيا
حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولة تسلل من الأردن
أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بأمر بيسيرو | 3 لاعبين يغادرون الزمالك نهاية الموسم.. من هم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
ريهام قدري

السمك الفيليه من الأصناف المحببة التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي اليوم أسرار عمل السمك الفيليه المقلي المقرمش بدون أن يشرب زيت. 

اسرار  المطاعم لعمل الفيليه المقلي 

يكمن سر إتقان قلي السمك في اختيار الزيت ودرجة الحرارة المناسبين لطهيه، وفي طبقة الطلاء التي تغلفه. 

استخدم زيتًا ذا درجة تدخين عالية، مثل زيت الذرة

تجنّب زيت الزيتون والزبدة، فهما سيحترقان عند درجات الحرارة العالية المطلوبة للقلي. لا تتجاهل طبقة الدقيق، فهي تُضفي على السمك قوامًا مقرمشًا ولذيذًا، وتحميه من امتصاص الزيت الزائد، كما تُحافظ على تماسك قطع السمك. 

للحصول على أفضل النتائج، استخدم مقلاة ذات قاع سميك، لأنها تُوزّع الحرارة بالتساوي.


بما أن السمك بروتينٌ أكثر طراوة، فإذا كانت شرائح السمك رقيقةً جدًا، راقب المقلاة جيدًا عند قليها. إذا كنت تقليها على دفعات، أضف المزيد من الزيت حسب الحاجة واتركه يسخن جيدًا قبل إضافة المزيد من الشرائح. 

قبل البدء، جفف شرائح السمك برفق بمنشفة ورقية.

هل يمكنني صنع شرائح السمك خالية من الجلوتين؟


من الممكن تحضير سمك مقلي مقرمش لمن يتبعون حمية غذائية خالية من الغلوتين. إليك الطريقة: استبدل الدقيق متعدد الاستخدامات بدقيق الذرة المطحون ناعمًا، أو استخدم دقيق الأرز أو الشوفان بدلًا من الدقيق متعدد الاستخدامات، أو استخدم مزيجًا خاليًا من الغلوتين، عادةً ما يكون مصنوعًا من نشا البطاطس أو دقيق الأرز أو دقيق الحمص، أو استخدم دقيق اللوز لتغطية السمك، ولكن انتبه لحساسية المكسرات.

نصائح للحصول على سمك مقلي مقرمش


التجفيف: قم دائمًا بتجفيف شرائح السمك باستخدام المناشف الورقية للتأكد من التصاق طبقة الدقيق جيدًا وعدم وجود أجزاء مبللة.
لا تغطيه بمجرد وضع السمك في المقلاة، لا تغطيه أبدًا؛ سوف ينتهي بك الأمر إلى طهيه بالبخار، وقد يتساقط الطلاء، ويترك خلفه شريحة سمك دهنية.
حافظ على ثبات درجة حرارة الزيت: يُعدّ مقياس الحرارة أداةً رائعةً، خاصةً إذا كنت من مُحبي الأطعمة المقلية.
لا تحرك السمك في المقلاة، بل اتركه يقلى ويخرج من المقلاة بشكل طبيعي .

السمك السمك الفيليه قلي السمك الفيليه المقلي اسرار المطاعم لعمل الفيليه المقلي سمك مقلي مقرمش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

ترشيحاتنا

النجمة ريهام حجاج

ريهام حجاج: مسلسل أثينا مجازفة محسوبة ويناقش قضايا مهمة وجريئة

غادة إبراهيم

غادة إبراهيم: نص الشعب اسمه محمد عمل مختلف.. وعصام عمر شخصية سكر

دنيا ماهر

دنيا ماهر: أقدم شخصية شقيقة محمد فراج في "منتهي الصلاحية"

بالصور

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
السمك الفيليه

هل تعانين من قشرة الشعر وحب الشباب.. أسباب وحلول المشاكل الجلدية

مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر

رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض

للمبتدئات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق

فيديو

نجوى فؤاد

محدش مهتم بيا .. نجوى فؤاد تهاجم الوسط الفني

عمرو سلامة وإسلام خيري

عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد