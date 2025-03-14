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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من كل بيت في مصر.. مارثون أوائل الطلبة يواصل فعالياته بالإسكندرية

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة
أحمد بسيوني

واصل ماراثون مسابقة أوائل الطلبة لقاءاته ومراحله الحاسمة بالإدارات التعليمية بالإسكندرية حيث تُجرَى على قدم وساق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها تعليم الإسكندرية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وحزب مستقبل وطن .

تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة

 

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن فعاليات المسابقة تقام يوميًّـا بإشراف ومتابعة مديري عموم ووكلاء الإدارات ومديري المراحل وموجهي الإدارات التعليمية التسع بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، ومتابعة مستمرة من أمناء دوائر الحزب، وذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، والدكتور سعيد عبد العزيز أمين الحزب بالإسكندرية والدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وشريف فتحي أمين التعليم بالحزب ونائب رئيس اللجنة.

عروض فنية مبهرة

وشارك في المسابقة هذا العام في موسمها الثاني 1085 مدرسة بمشاركة 7600طالبًـا ، بالإضافة إلى فقرات فنية وموسيقية وعروض رياضية وقصائد شعرية واسكتشات فلكلورية تتخلل فترات المسابقة بمشاركة الموهوبين والمتميزين من أبنائنا الطلاب ، وتم تكليف مسئولي إعلام الإدارات بالتعاون مع أمناء الإعلام بالدوائر وتغطية فعاليات المسابقة بشكل مستمر .

أجواء تنافسية

وشهدت المسابقة التي انطلقت في كافة أنحاء محافظة الإسكندرية، أجواء تنافسية بين الطلاب الأوائل المشاركين في المسابقة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم، حيث تأتي المسابقة بهدف تحفيز التفوق الدراسي، وتشجيع روح المنافسة بين الطلاب ودعم العملية التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الحزب بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم.

تم متابعة فعاليات المسابقة من قبل  اللجنة المشرفة على مسابقة "أوائل الطلبة" بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد عبد العزيز أمين المحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم بالمحافظة مقررًا للجنة، وشريف محمد فتحي أمين شئون التعليم والبحث العلمي نائبًا لرئيس اللجنة.

كما ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من النائب محمد محمود حمزة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وعايدة إسماعيل أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، والدكتور سامح فوزي نخلة أمين المتابعة بالمحافظة، ومحمد جويلي أمين الشباب بالمحافظة، وحسني حافظ أمين الإعلام بالمحافظة، وريهام مشالي أمين العلاقات العامة بالمحافظة، والمهندس محمد فتح الباب أمين شئون العلاقات الحكومية بالمحافظة.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين المحافظة ورئيس اللجنة المشرفة على مسابقة "أوائل الطلبة" بالإسكندرية، إن المسابقة تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي، وتقوية روح التنافس الشريف، فضلاً عن تعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي عبر الأسئلة المتعلقة بالمشروعات القومية.

وأضاف أن محتوى الأسئلة الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لدورها في تذليل جميع العقبات من أجل إخراج المسابقة على أفضل ما يكون، وتحقيق الاستفادة العظمى للطلاب.

الاسكندرية مستقبل وطن ماراثون اوائل الطلبة بيت في مصر

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