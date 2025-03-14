عصير البصل .. وصفة طبيعية قد تعيد نمو الشعر في المناطق الصلعاء

أظهرت بعض الدراسات أن عصير البصل قد يُحسّن نمو الشعر لدى المصابين بالصلع، وبالثعلبة البقعية وهي حالة مناعة ذاتية تتميز بظهور بقع صلعاء دائرية على فروة الرأس، وقد تؤثر أحيانًا على اللحية.

وجدت دراسة صغيرة أن علاج الصلع بعصير البصل أدى إلى نمو الشعر مجددًا لدى 87% من المرضى بعد ستة أسابيع، لذا، قد يكون عصير البصل علاجًا طبيعيًا واعدًا لنمو الشعر.

فوائد استخدام عصير البصل للشعر

- يمكن أن يعزز وضع عصير البصل تدفق الدم إلى فروة الرأس

- عصير البصل غني بالكيرسيتين، وهو فلافونويد قد يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، يُعد تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس طريقة شائعة لتحفيز نمو الشعر ( مينوكسيديل ، وهو علاج شائع لتساقط الشعر للرجال والنساء، يعمل كموسع للأوعية الدموية)، لذا، من الممكن أن يؤدي استخدام عصير البصل أيضًا إلى زيادة تدفق الدم وتحفيز نمو الشعر مجددًا.

مع ذلك، تكون تأثيرات الكيرسيتين أعظم عند تناوله عن طريق الفم بدلًا من استخدامه موضعيًا، قد يزيد استخدام عصير البصل موضعيًا تدفق الدم بشكل طفيف فقط، لأن الكيرسيتين لا يخترق حاجز الجلد بسهولة.

المصدر wimpoleclinic