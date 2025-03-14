قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي احتفالا بيوم الشهيد.. فيديو
باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة| فيديو
قرار جديد بشأن عاطل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج
طقس الأسبوع الثالث من رمضان.. الحرارة تتجه نحو الـ40 والأرصاد تحذر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة.. فيديو
دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية
اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
إعلام فلسطيني: أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عصير البصل .. وصفة طبيعية قد تعيد نمو الشعر في المناطق الصلعاء

الصلع
الصلع
نهى هجرس

أظهرت بعض الدراسات أن عصير البصل قد يُحسّن نمو الشعر لدى المصابين بالصلع، وبالثعلبة البقعية وهي حالة مناعة ذاتية تتميز بظهور بقع صلعاء دائرية على فروة الرأس، وقد تؤثر أحيانًا على اللحية.

وجدت دراسة صغيرة أن علاج الصلع بعصير البصل أدى إلى نمو الشعر مجددًا لدى 87% من المرضى بعد ستة أسابيع، لذا، قد يكون عصير البصل علاجًا طبيعيًا واعدًا لنمو الشعر.

فوائد استخدام عصير البصل للشعر

- يمكن أن يعزز وضع عصير البصل تدفق الدم إلى فروة الرأس

- عصير البصل غني بالكيرسيتين، وهو فلافونويد قد يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، يُعد تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس طريقة شائعة لتحفيز نمو الشعر ( مينوكسيديل ، وهو علاج شائع لتساقط الشعر للرجال والنساء، يعمل كموسع للأوعية الدموية)، لذا، من الممكن أن يؤدي استخدام عصير البصل أيضًا إلى زيادة تدفق الدم وتحفيز نمو الشعر مجددًا.

مع ذلك، تكون تأثيرات الكيرسيتين أعظم عند تناوله عن طريق الفم بدلًا من استخدامه موضعيًا، قد يزيد استخدام عصير البصل موضعيًا تدفق الدم بشكل طفيف فقط، لأن الكيرسيتين لا يخترق حاجز الجلد بسهولة.

المصدر wimpoleclinic

الصلع فوائد عصير البصل علاج الصلع البصل للشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية مميزة

عضة الكلب

غير اللقاح.. ماذا تفعل بعد عضة الكلب؟

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

بالصور

بدون بنزين ولا كهرباء.. تويوتا تطلق سيارة موفرة صغيرة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

فيديو

سعد الصغير

باس رجليها.. رد فعل سعد الصغير لما شاف زوجته أول ما طلع من السجن

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد