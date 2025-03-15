هؤلاء أكثر عرضة للمرض .. كل ما تريد معرفته حول السعال الديكي

السعال الديكي هو عدوى تنفسية خطيرة، ويسبب سعالاً شديداً قد يستمر لعدة أشهر، السعال الديكي خطير بشكل خاص بالنسبة للأطفال، ينتقل المرض بسهولة شديدة، يكفي أن تكون بالقرب من المريض، تنتشر البكتيريا عبر الهواء – عند السعال أو العطس أو التحدث، إذا كان هناك شخص مريض في الغرفة، فإن فرصة الإصابة بالعدوى تصل إلى 100% تقريبًا إذا لم تكن محصنًا.

من يصاب بالسعال الديكي؟

العامل المسبب للسعال الديكي هو بكتيريا البورديتيلا السعال الديكي، يدخل الجسم ويبدأ في العمل، يقوم بإطلاق السموم التي تهيج الجهاز التنفسي، يحدث تشنج، ويصاحبه نوبات سعال، إنها قوية جدًا لدرجة أن الشخص يمكن أن يختنق أو يتقيأ .

من هو الشخص الذي يعاني في أغلب الأحيان من السعال الديكي؟

الأطفال معرضون للخطر، وخاصة أولئك الذين لم يصلوا إلى عامهم الأول بعد، ما زال لديهم مناعة ضعيفة، لذا فإن المرض يكون أشد، لكن الكبار يصابون بالمرض أيضًا، في كثير من الأحيان لا يدركون أن هذا هو السعال الديكي، يظنون أنها مجرد سعال مستمر، ولكنهم عندما يفعلون ذلك، فإنهم يصيبون الآخرين بالعدوى.

ما هي أعراض السعال الديكي؟

يتطور السعال الديكي تدريجيا، في البداية يبدو الأمر وكأنه مجرد نزلة برد عادية

المرحلة الأولى من السعال الديكي تكون خفيفة (1-2 أسبوع):

سيلان الأنف، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

سعال خفيف يصبح أقوى تدريجيا.



المرحلة الثانية من السعال الديكي هي الأكثر شدة (2-6 أسابيع):

نوبات السعال الشديد، ويأتي على شكل موجات، واحدة تلو الأخرى.

من الممكن حدوث القيء والإرهاق وحتى توقف التنفس.

المرحلة الثالثة من السعال الديكي – التعافي (حتى شهرين):

يصبح السعال أقل تواترا.

الجسم يتعافى ببطء.

لكن السعال المتبقي قد يزعجك لفترة طويلة.

المصدر times of india