رأفة بالأهلي.. رابطة الأندية تسعى لإيجاد حل وسط في أزمة مباراة القمة

كشف خالد طلعت الناقد الرياضي، عن احتمالية وصول رابطة الأندية إلى حل وسط بشأن انسحاب الأهلي من لقاء القمة.

وكتب طلعت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “خاص .. يوجد اتجاه داخل رابطة الأندية بحل وسط ، باتخاذ قرار بهزيمة الأهلي من الزمالك 0-3 وعدم خصم 3 نقاط أخرى من الأهلي نظرا لظروف وملابسات المباراة وما أحيط بها، هذا الحل قد يُرضي جميع الأطراف ويهدئ الأمور، دعونا ننتظر القرار النهائي غدا باذن الله”.

موعد إعلان رابطة الأندية القرار بشأن أزمة مباراة القمة

تعلن رابطة الأندية المصرية غدا السبت قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كان مقرر لها الثلاثاء الماضى ولكن تم الغائها بعد انسحاب الأهلي من المباراة ورفضه خوضها لعدم تعيين طاقم أجنبي لادارة المباراة .

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي أن جميع الأطراف فى أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كانت متفقة على تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة، خاصة أن الزمالك سبق وأن أبدى اعتراضه على التحكيم المحلي، فيما اشترط الأهلي حكامًا أجانب، وأبدت رابطة الأندية استعدادها لذلك.