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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لفريق إيفرتون مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون
مجدي سلامة

توّج الأسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق مويس على كل من آرني سلوت وآنجي بوستيكوجلو وجلاسنر.

وخاض إيفرتون 5 مواجهات في الدوري الإنجليزي في شهر فبراير إذ تعادل في 3 وفاز في 2 آخرين دون أي هزيمة.

وقال مويس في تصريحات بعد فوزه بالجائزة: “حصولي على جائزة مدرب الشهر في أول شهر لي تقريبًا مع الفريق يعود إلى التزام اللاعبين وروحهم القتالية، المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز صعبة للغاية، لكنني فخور بالعمل الذي نقدمه”.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى لمويس في البريميرليج منذ مارس عام 2013.

ديفيد مويس يعادل رقم جوارديولا 

وعادل مويس رقم جوارديولا في عدد تتويجه بالجائزة لتصبح 13 مرة في المركز الثالث عبر تاريخ البريميرليج.

الدوري الإنجليزي إيفرتون أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون

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