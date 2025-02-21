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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة إيفرتون.. أموريم يعلن عودة ثلاثي مانشستر يونايتد

أموريم
أموريم
القسم الرياضي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عودة ثلاثي الفريق كريستيان إريكسن ومانويل أوجارتي وليني يورو، استعدادًا لمواجهة إيفرتون، غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنها خطوة ستمنح فريقه المتعثر دفعة معنوية كبيرة.


وعندما سئل أموريم خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عما إذا كان هذا الأسبوع أكثر لطفًا معه من الأسبوع الماضي الذي هيمنت عليه أنباء الإصابات السلبية قال: "نعم لأننا لا نخسر لاعبين، نحن نستعيد لاعبينا - كريس ومانو وليني يعودون".


وأوضح اموريم أيضًا تعليقاته بشأن غياب اريكسن عن مباراة الفريق التي خسرها 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي.


وقال المدرب البرتغالي عن إريكسن، الذي أصيب بسكتة قلبية خلال مباراة في بطولة أوروبا 2020: "كريس يعاني من مشكلة في القلب وعلينا أن نكون حذرين للغاية في هذا الأمر، الأمر لا يتعلق بالقلب، أنا فقط أقول إن معدل ضربات القلب يجب التحكم فيه لأنه يعاني من الحمى".


وأضاف إريكسن في منشور لاحق على إنستجرام إنه أصيب للتو بفيروس.
وأضاف أموريم لتوضيح الأمر يوم الجمعة: "مع كريس، كان سوء تفاهم، أريد أن أكون واضحًا حقًا بشأن ذلك أيضًا، لأن كريس يتمتع بصحة جيدة وجاهز للعب لسنوات عديدة على مستوى عالٍ، إنها مجرد قيودي التي تفسر الإصابات، أريد أن أوضح هذا الأمر حقًا".


وتُعد مواجهة غدًا السبت في جوديسون بارك مهمة لكلا الفريقين في منتصف الجدول، إذ يحتل يونايتد المركز الخامس عشر في الجدول، بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط ونقطة واحدة عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر.


وكان أموريم أقل ثقة بشأن الجدول الزمني للاعبيه المصابين الآخرين، بما في ذلك عماد ديالو، الذي من المتوقع أن يغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في الكاحل، وتوبي كولير، وكوبي ماينو، وماسون ماونت، ولوك شاو.

وواصل: "من الصعب معرفة موقف الآخرين، ديالو خارج لفترة طويلة، أعتقد أن ماسي ماونت يواصل تعافيه، فيما يواصل لوك تعافيه، ليس لدي يوم لعودته، يبدو أن توبي هو الأقرب، لكن ليس الآن، كوبي يتعافى، يتعين علينا التكيف لاستخدام اللاعبين الذين لدينا في الجدول".


وتحدث أموريم إلى الصحافيين بعد وقت قصير من قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت يوم الجمعة والتي أوقعت الفريق في مواجهة ريال سوسيداد في دور الستة عشر، وأوضح إن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أولويته المباشرة.


واختتم: "أريد فقط الفوز على إيفرتون، نحن في موقف صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولدينا الكثير من القضايا التي يتعين علينا حلها في كل مباراة، إذا رأيت أدائنا وركزت على ريال سوسيداد أو فكرت في الألقاب في الوقت الحالي، فهذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بعملي، أريد فقط الفوز على إيفرتون".

مانشستر يونايتد إيفرتون أموريم

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