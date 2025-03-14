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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المشرف على منتخبات ناشئي اليد: المباريات الودية تجارب إعداد.. وهدفنا تحقيق نتيجة تاريخية

طارق محروس
طارق محروس
ياسمين تيسير

تحدث طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين لكرة اليد، والمدير الفني لمنتخب الناشئين عن معسكر المنتخب الحالي في إسبانيا والبرتغال.

تصريحات طارق محروس 

وقال محروس في تصريحات ببرنامج 1x7 عبر إذاعة أون سبورت إف إم، مع الإعلامية لمياء نبيل، إن منتخب الناشئين لكرة اليد يقدم مستوى جيدا خلال المعسكر الحالي في إسبانيا والبرتغال.

وأكد محروس أن هدف المنتخب الحالي، تحقيق نتيجة تاريخية جديدة في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقبلة والتي تحتضنها مصر، في اغسطس المقبل.

وأوضح محروس أنه تولى تدريب منتخب الناشئين منذ فترة قصيرة، ويسعى للوصول لأفضل قائمة لاعبين قبل بطولة العالم للناشئين.

وتابع أن المباريات الودية لا يتم التركيز خلالها على الفوز، ولكن يتم النظر للأداء والخطط في الملعب، وهي مجرد تجارب إعداد للمباريات الرسمية.

وواصل المشرف على منتخبات الناشئين والشباب لكرة اليد، أن منتخب الناشئين قدم مستوى جيدا في مباراة إسبانيا ومباراة البرتغال اليوم ستكون قوية.

وقال محروس إن مصر تمتلك جيلا عالميا جديدا وهو جيل 2008، حيث لم يتم رؤية هذا الجيل بهذه الخامات والمستويات الفنية منذ سنوات.

وأتم طارق محروس تصريحاته، أنه يتوقع لجيل 2008، تحقيق إنجازات تاريخية لكرة اليد المصرية والبداية ستكون من بطولة البحر المتوسط المقبلة.

منتخب الشباب طارق محروس المباريات الوديه

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