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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدلي القيعي يكشف كواليس مكالمة الخطيب وهاني أبو ريدة

محمود الخطيب وهاني أبو ريدة
محمود الخطيب وهاني أبو ريدة
حمزة شعيب

كشف المهندس عدلي القيعي، المدير السابق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك. 

وجاءت هذه الكواليس في أعقاب قرار الأهلي بالانسحاب من المباراة المقررة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، والاعتماد بدلًا من ذلك على طاقم حكام مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني.

أوضح عدلي القيعي، خلال تصريحات له على قناة الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب حاول التواصل هاتفيًا مع هاني أبو ريدة لمناقشة قضية إدارة مباراة القمة. ورد أبو ريدة على الخطيب بقوله: "مش فاضي"، رغم تواجده في القاهرة.

 وأضاف القيعي: "كيف لرئيس اتحاد الكرة أن يرد بهذه الطريقة، خاصة وأن المباراة تُعتبر واحدة من أهم الأحداث الكروية في مصر؟".

قرار الأهلي بالانسحاب:

قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 ضد الزمالك، وذلك بسبب اعتراضه على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

 وطالب الأهلي بتعيين حكام أجانب لضمان الحيادية، خاصة في ظل حساسية المباراة وأهميتها الكبيرة.

 

أثار قرار الأهلي بالانسحاب جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث انتقد العديد من الخبراء والمتابعين طريقة تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الموقف، خاصة بعد رفض هاني أبو ريدة مناقشة الموضوع مع محمود الخطيب. كما أشار البعض إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبًا على سمعة الكرة المصرية.

الأهلي والزمالك عدلي القيعي محمود الخطيب مباراة القمة

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