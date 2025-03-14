مسلسل كامل العدد الحلقة15.. ميمي جمال تقبل الزواج من حسين فهمي بعد غيرتها من يسرا

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “كامل العدد++” العديد من الأحداث ومن أبرزها خضوع ليلي (دينا الشربيني) لعملية جراحية وتعود لمنزلها مجددًا.

وفى مشهد رومانسي ، عادل أبو العز (حسين فهمي) يطلب الزواج من فوزية (ميمي جمال) وتوافق بعد أن استعان عادل بالفنانة يسر حتى تشعر بالغيرة وتوافق على الفور.

عودة حياة (إسعاد يونس) للتمثيل .



مواعيد عرض مسلسل "كامل العدد"

يُعرض مسلسل "كامل العدد" عبر شاشة قناة ON في المواعيد التالية: 6:00 مساءً (العرض الأول) 1:30 ظهرًا (إعادة) كما يُذاع عبر قناة ON Drama في: 7:30 مساءً (العرض الأول) 3:00 صباحًا (إعادة)

ويستمر المسلسل في تقديم جرعة من المتعة والترفيه لجمهوره، الذي يترقب كل حلقة بشغف لمعرفة المزيد من تفاصيل الأحداث الشيقة.رض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي