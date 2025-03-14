مراتي هتولد بكرا وهسميه محمد| الفائز الاول في مدفع رمضان يحصل على 100 ألف جنيه

فاز شاب بملبغ 100 ألف جنيه، في برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة.

برنامج مسابقات يقدمه الفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان

وقال الشاب، إن زوجتي ستولد غدا وطفل ذكر، وقررت اسميه محمد على اسم الفنان محمد رمضان بعد الفوز بالجائزة المالية.

"مدفع رمضان" هو برنامج مسابقات يقدمه الفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc.. يهدف البرنامج إلى إدخال الفرحة على قلوب المصريين من خلال تقديم جوائز مالية قيمة وتحقيق أحلام المشاهدين.

يعرض البرنامج يوميًا في تمام الساعة 6 مساء، مع إعادة في الساعة 4 صباحا.