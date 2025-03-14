لمة رمضان .. حفل إفطار جماعي لأهالى قرية بالقليوبية | صور

نظم أهالي قرية كفر الشوبك بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إفطارا جماعيا اتسع لنحو 1500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالجهود الذاتية من كل أهالي القرية، وسط سعادة وفرحة بين الجميع الذين شاركوا في الإعداد والتجهيز والتنظيم من رجال وأطفال ونساء القرية.

الإفطار تقليد سنوي للقرية

وقال الدكتور كمال سالم منسق الإفطار، وأمين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر الشوبك، أنه تم إطلاق الدعوة لتنظيم إفطار مجمع لأهالي القرية قبل حلول الشهر الكريم، وخلال الشهر تم الاجتماع للتنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لظهور الإفطار بشكل يليق بأهالي القرية وضمت الخطة توزيع الأدوار على الجميع من الشباب والأطفال والسيدات، وأقيمت هذه الاحتفالية بالجهود الذاتية من أهالي القرية.



وأضاف سالم أن الإفطار اتسع لنحو 1500 شخص من أهالي القرية إضافة إلى عدد من أهالي القرى المجاورة، مشيرا إلى أن الإفطار هو تقليد سنوي جرى تنظيمه للعام الثاني على التوالي لإعلاء قيم المحبة والترابط بين أهالي القرية والقرى المجاورة، على غرار المبادرات التي نظمتها الجمعية لأهالي القرية من رحلات لمعرض الكتاب.