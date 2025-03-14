يوسف حسن يعود إلى تدريبات غزل المحلة بعد 3 شهور من إجراء عملية أكيليس

أجرى يوسف حسن لاعب غزل المحلة جراحة ناجحة في وتر أكيليس بالقدم اليسرى، بعدما تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فاركو السبت الماضي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكشف الدكتور أشرف نهاد محرم، الطبيب المعالج لنجم غزل المحلة أن يوسف حسن أجرى جراحة ناجحة لإصلاح وتر أكيليس في القدم اليسرى، بعد تعرضه للإصابة القوية وسيعود بعد حوالي 3 أشهر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن خطورة الإصابة أنها تأتى فى واحد من أهم الأوتار بالنسبة للرياضيين حيث يربط عضلات الساق بعظمة الكعب، ولذلك تمت الجراحة تحت إشراف فريق طبي كامل بأحدث الأجهزة وسيتبعها برنامج تأهيلي على مراحل لضمان استعادة القوة والمرونة بشكل كامل والعودة دون أي مضاعفات.

وشدد محرم على أن التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي والعودة التدريجية تحت إشراف الجهاز الطبي والفني سيكونان العامل الأهم في ضمان عودته للملاعب دون مخاطر تكرار الإصابة، واختتم الطبيب تصريحاته بتوضيح مراحل البرنامج التأهيلي والذي ينقسم إلى عدة مراحل كالتالى:

المرحلة الأولى (الأسبوع الأول حتى الرابع): تتركز على تقليل التورم واستعادة الحركة التدريجية للكاحل من خلال جلسات علاج طبيعي وتمارين خفيفة بدون تحميل على القدم المصابة.

المرحلة الثانية (الأسبوع الخامس حتى الثامن): تبدأ تدريبات تقوية العضلات المحيطة بالوتر مع تحميل تدريجي باستخدام أجهزة مخصصة، بالإضافة إلى تمارين التوازن والاستقرار.

المرحلة الثالثة (الأسبوع التاسع والعاشر): تتضمن تدريبات فردية داخل الملعب تشمل الجري الخفيف وزيادة قوة التحمل، مع التركيز على استعادة التناسق الحركي.

المرحلة الأخيرة (بعد الأسبوع العاشر): ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية تدريجيًا، مع تحديد الأحمال التدريبية وفقًا لاستجابته البدنية، حتى يصبح جاهزًا للعودة إلى المباريات بشكل كامل.