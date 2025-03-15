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إنهاء خصومة بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة في شبين القناطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنهاء خصومة بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة في شبين القناطر

إنهاء خصومة بين عائلتي بالقليوبية
إنهاء خصومة بين عائلتي بالقليوبية
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، بالتنسيق مع المحكمين الفرعيين في إنهاء خصومة بين عائلتي نصار وهاشم، بقرية الجعافرة التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وشهد الصلح حضور عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب بالدائرة وأصحاب الخصومة من العائلتين، وتم الصلح والتراضي بينهما بتقديم الكفن والتعهد بالتصالح أمام الجميع، وإنهاء فتيل الدم بينهما بحضور جمع كبير من الأهالي بالمنطقة.


ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في التنسيق بين الطرفين لإنهاء النزاع بينهما والتراضي وسط حضورهما وجمع من المحكمين العرفيين.

القليوبية شبين القناطر خصومة

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