شعر به سكان باري.. زلزال يضرب جنوب إيطاليا

شهدت منطقة بوليا في جنوب إيطاليا زلزالًا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين يوم الجمعة.

وشعر سكان عدة مدن رئيسية، مثل باري وفوجيا، بالهزات التي امتدت أيضًا إلى المناطق المجاورة، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وبحسب التقارير، تبع الزلزال الرئيسي عدد من الهزات الارتدادية، وصلت قوة بعضها إلى 3.8 درجة، ما زاد من المخاوف من احتمال حدوث تأثيرات لاحقة.

وفي تعليق لها، أكدت باربرا فالينزانو، رئيسة الحماية المدنية في بوليا، أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وتشهد مناطق جنوب إيطاليا نشاطًا زلزاليًا متكررًا، حيث تعرضت لهزات أرضية عدة خلال الفترة الأخيرة.

ويعزو الخبراء ذلك إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، التي تقع ضمن نطاق نشاط زلزالي نشط يمتد عبر البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن إيطاليا من الدول المعرضة للزلازل نظرًا لموقعها الجغرافي، وقد شهدت في السابق كوارث زلزالية تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يجعل الاستعداد لمثل هذه الهزات أمرًا حيويًا للسلطات المحلية.