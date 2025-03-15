6 غيابات تضرب الزمالك أمام سموحة فى بطولة كأس مصر

يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة قوية أمام نظيره سموحة السكندري ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

واستقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام سموحة: حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج – عمر جابر – محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



على الجانب الأخر يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة.



غيابات الزمالك عن مباراة سموحة في كأس مصر

ويفتقد نادي الزمالك لجهود كلا من "ناصر منسي، وأحمد فتوح وأحمد حمدي.

- ناصر منسي: إصابة في العضلة الضامة.

- أحمد فتوح: تجدد شكواه من آلام في الركبة.

- أحمد حمدي: استمرار التأهيل من الإصابة بالرباط الصليبي.

- محمود جهاد: إصابة في العضلة الخلفية.

- حمزة المثلوثي: قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

- أحمد الجفالي: إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويلتقى الزمالك مع سموحة في التاسعة و النصف من مساء اليوم السبت ، باستاد القاهرة، بربع نهائي كأس مصر، بدلا من إقامة المباراة يوم الجمعة 10 مارس، حيث تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.