سلم على أصحابه قبل الفطار.. طعنة خنجر تنهي حياة ابن العياط.. صور

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة العياط عقب مقتل شاب اثر تلقيه طعنة خنجر في مشاجرة مع شاب آخر.

تلقت مديرية امن الجيزة إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب مصابا بطعنة في البطن وفارق الحياة متأثرا بإصابته قبل إسعافه، انتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أشارت التحريات الى ان الجثة لشاب يدعى علي. م. ع من مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة وانه تشاجر مع صاحب محل بسبب توقفه أمام محله وتطور الأمر بينهما من مشادة كلامية إلى مشاجرة تدخل فيها الأهالي لفضها حتى أنهاها صاحب المحل بتسديد طعنة من "خنجر" في جسد الشاب المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه وسط صرخات وذهول الأهالي الذين نقلوه إلى المستشفى ثم فارق الحياة.

تم نقل الجثة من المستشفى المركزي إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة المختصة واستجوبت مباحث العياط عددا من الأهالي وشهود العيان الذين قرروا أن المجني عليه حسن الخلق وطيب السمعة في البلدة وأنه قبل الافطار كان يسلم على أصدقائه ولا يوجد شئ مريب حتى وقعت المشاجرة وتلقى تلك الطعنة التي أزهقت روحه.

ضبطت مباحث الجيزة المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.