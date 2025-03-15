الإصابة تبعد أحمد فتوح عن مواجهة سموحة

تأكد غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة سموحة المقبلة في دور الثمانية لبطولة بطولة كأس مصر، والمقرر لها اليوم السبت بسبب تجدد الإصابة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن اللاعب اشتكى في تدريب الأمس من آلام في الركبة مجدداً ليفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو إراحته من مباراة سموحة المقبل.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر الأمس على ملعب النادي ، قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعداداً للقاء سموحة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

واستقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام سموحة: حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج – عمر جابر – محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



على الجانب الأخر يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة.

