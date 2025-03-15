طليقها خلص عليها.. أمن الغربية يكشف غموض جثة سيدة ملقاه في ترعة بقطور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف غموض واقعة العثور علي جثة لسيدة داخل جوال بمصرف بعزبة "بدر الدين رافت" الشهيرة بـ" بحميد ابو عامر" بنطاق قرية الجعفرية تجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتحرر محضر الواقعة ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

طليقها انهي حياتها لخلافات مالية



ونجح ضباط مباحث قطور من كشف أن المجني عليها ربة منزل، وتدعي" م.ن" ومقيمة بقرية كتامة وعلي خلافات ماليةمع طليقها و كان ذلك الدافع وراء الجريمة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ملقاة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة



وبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة،وكشف المتهم، أنه استدرج المجني عليها بهدف التخلص منها، وقام بخنقها والقائها في مياه الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.