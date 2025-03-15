كأس مصر.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نادي سموحة اليوم، السبت، في إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر. وتأتي هذه المباراة بعد تأهل الزمالك لدور الثمانية، حيث تخطى عقبة مودرن سبورت بنتيجة 2-1، بينما وصل سموحة إلى هذا الدور بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

الموعد: اليوم، السبت.

المنافسة: كأس مصر - دور ربع النهائي.

الفائز: يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في دور نصف النهائي.

تشكيل الزمالك المتوقع:

من المتوقع أن يقرر المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو الاعتماد على التشكيل التالي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، الونش، صلاح مصدق، عمر جابر.

الوسط: دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر أو مصطفى شلبي.

الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري.

يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات كأس مصر، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتقدم إلى دور نصف النهائي. ويُعتبر هذا الموسم فرصة للفريق الأبيض لتعويض غيابه عن النسخة الماضية من البطولة، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه تحت قيادة بيسيرو.