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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

امنحوه الدوري أفضل.. عمرو أديب يرد على أنباء تخفيض عقوبة الأهلي

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

توقع الناقد الرياضي شادي عيسى قرار رابطة الأندية بإصدار العقوبات على النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة وكتب على صفحته الرسمية بموقع “اكس”: 

القرار المتوقع إعلانه اليوم السبت كالتالي:

- اعتبار الاهلى منسحبا وخساره ٣ نقاط
- سيتم النظر فى تظلم الأهلى فيما يخص 3 نقاط الأخرى حسب المبررات المقدمه والأمور
المحيطة بمراسلات الرابطة واتحاد الكرة.
( لحفظ ماء وجه الاهلي أمام جمهوره لكن ممكن يترفض التظلم ويخصم من النقاط الثلاث)
- تحميل الأهلى الخسائر المالية التى نتجت عن انسحابه من المباراة رغم إبلاغه رسميا بقرار الجهات المعنية بإقامة المباراة فى موعدها المحدد".

ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب قائلًا: “يا عم شادي ما ينفعش الكلام ده هو احنا حنعمل للاهلى اوكازيون، مفيش عصاية تتمسك من النص أبدا، هما الست نقط كاملين واضحين والا بقى نروح نوزن بره، يا جماعه عايزين تجاملوه ادولوا الدوري فى الجبلاية، عايزين الحق اخصموا النقاط الستة ، الحق واضح والمجاملة والمعاني التانية واضحة جدًا”.

موعد إعلان رابطة الأندية القرار بشأن أزمة مباراة القمة  

تعلن رابطة الأندية المصرية اليوم السبت قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كان مقرر لها الثلاثاء الماضي، ولكن تم الغاؤها بعد انسحاب الأهلي من المباراة ورفضه خوضها لعدم تعيين طاقم أجنبي لادارة المباراة .

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي أن جميع الأطراف فى أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كانت متفقة على تعيين حكام أجانب لإدارة المباراة، خاصة أن الزمالك سبق وأن أبدى اعتراضه على التحكيم المحلي، فيما اشترط الأهلي حكامًا أجانب، وأبدت رابطة الأندية استعدادها لذلك.

الزمالك رابطة الأندية عدلي القيعي عمرو أديب الأهلي شادي عيسى

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