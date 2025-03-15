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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبد الحميد تكشف عن موعد الإعلان عن نتيجة سكن لكل المصريين 5

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن سعادتها بالإقبال الكبير على مشروع "سكن لكل المصريين" في الإعلان الأخير، مشيرة إلى أن البرنامج أثبت مصداقيته على الأرض من خلال تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت عبد الحميد أن العديد من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية من خلال هذا البرنامج وجدوا أن المشروع يحقق ما كانوا يبحثون عنه، مؤكدين أن البرنامج يلبي احتياجاتهم السكنية.

إقبال غير مسبوق… 762 ألف كراسة شروط

وأكدت عبد الحميد أن مشروع "سكن لكل المصريين" شهد إقبالاً غير مسبوق، حيث تم بيع 762 ألف كراسة شروط حتى الآن، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بمعدل 10 أضعاف عدد الوحدات السكنية المطروحة. 

فرز 665 ألف طلب والمراجعة مستمرة

وأشارت عبد الحميد إلى أنه تم الانتهاء من فرز 665 ألف طلب حتى يوم أمس، وتمت مراجعتها بدقة.

 وأكدت أنه لا يزال هناك عدد من الطلبات في مرحلة الفرز، مع تعهد بتسريع وتيرة العمل لإنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

 وأضافت أنه من المقرر إعلان النتائج الخاصة بالفرز يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما يترقبه الآلاف من المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الضخم.

سكن لكل المصريين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد اعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين

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