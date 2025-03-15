مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق طنطاـ المحلة

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة امام مدخل قرية شبشير حصة منا تسبب في الانحراف و الاصطدام بالحاجز الخرساني مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

السرعة الزائدة وراء حادث التصادم



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بطريق "طنطاـ المحلة" .

تحرك عاجل للجهات الأمنية للنقل الضحايا



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.