رقص طلاب علوم طنطا على أغاني ريمكسات في حفل إفطار رمضاني.. ورئيس الجامعة يحقق

شهدت كلية العلوم بجامعة طنطا حفل رقص عشرات الطلاب والطالبات علي اغاني والريمكسات الشعبية عقب حفل الأفطار السنوي الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وجعلهم ينتقدون أداء الحاضرين من الطلاب وعدم احترامهم هيبة الحرم الجامعي وقواعده الهامة .



ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك أداء ورقص الطلاب والطالبات طوال وصله تشغيل اغاني شعبية وإطلاق الزغاريد عبر مكبرات الصوت وسط غياب الرقابة من جهة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

رئيس جامعة طنطا يحقق في الواقعة

في المقابل أصدر الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئاسة جامعة طنطا توجيهاته العاجلة إلي عميد كلية العلوم بفتح التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم جامعة طنطا شاركت في الإفطار الجماعي للعاملين والطلاب والوافدين والذى نظمه اتحاد الطلاب بالاشتراك مع أسرة من أجل مصر بالكلية.

كما شهد الإفطار الجماعى حضور الدكتور أمجد سلامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور زينهم سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالظاهر رئيس قسم النبات، والدكتور محمد الششتاوي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة والاستاذ شريف الزيني امين الكلية واللواء أسامة منجي مدير امن الجامعة، والعميد وائل عبدالغني امن الجامعة، والعميد محمد الششتاوي قائد امن الكلية، وبحضور مديري الإدارات بالكلية ونخبة من السادة الإداريين والطلاب.

تفاصيل واقعة جامعة طنطا



أعربت الدكتورة عبير علم الدين عميد الكلية عن سعادتها بحضور هذا الإفطار مع أبنائها الطلاب وموظفي الكلية فى جو أسري يعزز العلاقات الإجتماعية بالكلية ويعكس المحبة والألفة بينهم.

من جانبهم أعرب العاملين والطلاب عن فرحتهم بمشاركة عميد الكلية فى الإفطار الجماعى مشيرين إلى أهمية تلك اللقاءات في تنمية مشاعر الحب والانتماء لدى منسوبي الكلية.