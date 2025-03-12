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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان ولجنة فنية لمعرفة الأسباب

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب.


وأضافت هيئة السكك الحديدية أنه على الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والـ٤ عربات على  القضبان وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي ادت إلى خروج الجرار وال ٤ عربات عن القضبان.

كامل الوزير قطار هيئة السكك الحديدية القضبان

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