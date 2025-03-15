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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انتظروا عودة الأجواء الباردة في هذا الموعد

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء البلاد، حتى منتصف الأسبوع الجاري، بمعدل يتراوح ما بين درجتان إلى 4 درجات مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس يظل خلال الأيام القادمة، حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد، من وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء مستقرة نسبيا خلال هذا الأسبوع،  دون وجود ظواهر جوية مؤثرة تماما، بينما يظل التحذير من الشبورة المائية هو التحذير المستمر، حيث تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 16 درجة
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 19 درجة

موعد انكسار الموجة الحارة 

ورغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهده البلاد، إلا أنه تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة غير المستقرة في الطقس.

قالت هيئة الأرصاد، إن هذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هي سرعان ما تنتهي مع منتصف الأسبوع، تحديدًا يوم الأربعاء، لتعود درجات الحرارة مرة أخرى إلى الانخفاض، ولكن لن يصل معدل الانخفاض إلى فترات الموجات شديدة البرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار المتابعة للنشرات الجوية التي تصدرها الهيئة خلال هذه الفترة غير المستقرة وسريعة التغير في حالة الطقس.

حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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