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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بدون أي تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025.

وتراجع  سعر الذهب أمس السبت في محلات الصاغة ليهوى جرام الذهب بقيمة 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 نحو 4170 جنيها للبيع و 4195 جنيها للشراء 

ووصل سعر جرام عيار 14 الأقل فئة نحو 2780 جنيها للبيع و  2796 جنيها للشراء

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 4765 جنيها للبيع و4794 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3274 جنيها للبيع و 4595 جنيها للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2984 دولار للبيع و 2985 دولار للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 33.63 ألف جنيه للبيع و 33.56 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في أسبوع

أدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.

حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وبالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.

ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.

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