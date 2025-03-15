مسلسل اخواتي الحلقة 15 .. جيهان الشماشرجي تصالح شقيقاتها ونيللي كريم تفتتح محل خاص بتأجير الفساتين السواريه

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “اخواتي” العديد من الأحداث والتى من أبرزها ذهاب اخوات نجلاء (جيهان الشماشرجي) لها فى العرض ليسرقوا فستانها المليء بالألماظ الخاص بإدوارد (نبيل عيسي) والذى فشل فى تهريبه ويأخذ ادوارد الفستان بعد العرض .

فشل ناهد (كندة علوش) وفرحات (حاتم صلاح) فى تبني طفل من دار الأيتام .

وفى مشهد مؤثر ، مصالحة نجلاء (جيهان الشماشرجي) مع شقيقاتها أحلام وسها وناهد.

سها (نيللي كريم) تقرر بدء مشروع خاص به وهو افتتاح محل خاص بتأجير الفساتين السواريه.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل اخواتي

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً