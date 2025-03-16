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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تسرق راغبي الزواج منها .. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب

تسرق راغبي الزواج منها.. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
تسرق راغبي الزواج منها.. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 16 مارس 2025، محاكمة سيدة وشقيقها، بتهمة النصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج بالمتهمة.

ابتدعت سيدة فكرة شيطانية لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن "عروس" على موقع "للزواج" على شبكة الإنترنت، وتم القبض على المتهمة وشقيقها وإحالتهما للمستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل للتحقيق معهما.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وشقيقها كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهم، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع "للزواج" على شبكة الإنترنت.

واعترفت المتهمة أنها تتفق مع الضحية على التقابل في أحد "الكافيهات"، للتعرف عليه تمهيدا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب المتهمة من "العريس الضحية" أن يقابل شقيقها ليشاهد ويعاين "شقة الزوجية"، وعقب التقابل مع المجنى عليه تضع المتهمة "مخدر في الجاتوه" قدمته للمجنى عليه يفقد الوعى بعد مرور ساعة لحين الوصول إلى شقة الضحية، ومن ثم سرقة كل محتويات الشقة عقب الوصول إليها وفقدان وعيه وتهرب المتهمة وشقيقها بعد الاستيلاء على محتويات الشقة.

محاكمة محكمة جنايات القاهرة محاكمة سيدة راغبى الزواج سرقة الرجال

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