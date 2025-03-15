كلمة من يوسف شاهين خلتني آخد القرار دا | محمد رجب يروي قصة مثيرة

أكد الفنان محمد رجب، أن كلام المخرج يوسف شاهين عليه بأنه لا يصلح في التمثيل خلق إصرارا داخله على تعليم وتطوير نفسه، قائلا: "شعرت بحزن وشوفت سنين سيئة وتحملت ما لا يتحمله أحد وتجربة لا اصلح بعدها بقيت بطل فيلم مرة واحدة مع يوسف شاهين".

وكشف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، تفاصيل الفيلم قائلا: "بعد سنة أو سنتين وحضرت للفيلم واجري كان 15 الف جنيه وبقيت البطل ومكنتش مصدق وكملت وزي ما جه الفيلم في كلمة راح في كلمة وقعدنا سنة ونص نحضر الفيلم وبعدين اتبلغت أني مش هكمل".

وتابع: "مكملتش وطلعت مديون بـ15 الف جنيه بأجري في الفيلم واشتغلت في الفيلم مساعد دوبلير للفيلم يتعمل عليا الإضاءة وأخذت بعدها القرار أني لازم أكون".