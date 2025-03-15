الأهلي يشكو للجنة الأولمبية .. وتوقعات بخصم 3 نقاط .. ماذا حدث في مبارة القمة

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم، السبت، بشأن التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.. الاجتماع لا يزال مستمرًا.



ولم يحضر النادي الأهلي لخوض المباراة اعتراضًا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري، وعدم الاستجابة لطلبه باستقدام حكم أجنبي.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة القرارات الرسمية بشأن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بعد غياب الفريق الأحمر عن المواجهة.

وبحسب مصادر موثوقة، تتجه الرابطة إلى اعتبار الأهلي خاسرًا في المباراة، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم.

https://youtube.com/shorts/xdNXDGqAyzI