أحمد موسى: الحوثيون مضربوش سفينة عسكرية إسرائيلية .. وعملياتهم عديمة الأثر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين في اليمن، موضحا أنها استهدفت منصات إطلاق الصواريخ وأهداف حيوية لهم.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب طالب إيران بوقف دعم الحوثيين لتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وقال إن إسرائيل لم تخسر بشكل كبير كما أعلن تنظيم الحوثي ولم يكن عندهم مشاكل في وصول السفن إليهم، وإنما ما حدث تأخير وصول بعض السفن لساعات.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الحوثيين لم يضربوا سفينة عسكرية إسرائيلية ولم يقتلوا جنديا واحدًا وبالتالي عملياتهم كانت عديمة الأثر.



وأضاف أن العالم كله تأثر بأفعال ميليشيات الحوثي وبينهم مصر التي خسرت نحو 8 مليارات دولار من أفعال هذا التنظيم بسبب تراجع إيرادات قناة السويس.

