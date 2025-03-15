بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

تصدرت الإعلامية ريم النجم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد حصولها الجواز السفر السعودي وذلك بعد سحب الجنسية الكويتية منها منذ عدة أشهر .

وفى هذا السياق شاركت ريم جمهورها عبر حسابها بسناب شات ،قائلة: "السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معي، وسهلت لي الأمور، وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي".

وريم النجم هى ذات أصول سعودية ولكنها ولدت وتربت فى الكويت وبدأت حياتها كمعلمة لمادة التربية الفنية ثم اتجهت للمجال الإعلامي وبدأت فى قناة الراي الكويتي وقدمت برنامج “رأيكم شباب”.

وواجهت ريم العديد من الإنتقادات من رواد السوشيال ميديا بعد تصريحها أنها من أصول سعودية نسبة لوالدها ، وذلك بسبب اعتقاد البعض أنها هذا التصريح جاء بعد سحب الجنسية الكويتية منها ورغبتها فى التقرب من المملكة العربية السعودية ولكنها أكدت أنها حاصلة على الجنسية السعودية لكنها لم تكن تريد الإفصاح عن هذا الأمر.

نجوم سحبت منهم الجنسية الكويتية

ولم تكن ريم النجم هى الوحيدة التى سحبت منها الجنسية الكويتية، ومن أبرز النجوم الذى تم الجنسية الكويتية منهم هم نوال ، داوود حسين وشهد سليمان ، وذلك بسبب الحملة الذى أطلقتها السلطات السعودية لإعادة تنظيم قانون الجنسية.