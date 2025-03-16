ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.







وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “إن كابتن حسين لبيب هو من أدار ملف مباراة القمة باحترافية واقتدار”.

وتابع: "يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن كابتن حسين لبيب لديه من الحنكة والاحترافية والذكاء التي قادت بخروج ملف القمة إلى ما انتهينا إليه بحصولنا على الثلاث نقاط".



وأضاف: "طلبنا تأجيل مباراة مودرن سبورت قبل القمة ولكن لم يستجب أي مسئول لنا ولم نطلب حكاما أجانب لمباراة القمة لأننا تعرضنا لظلم من الحكم الأجنبي في مباراة الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 1/1".

حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

بهذا الفوز يتأهل الفارس الأبيض لنصف نهائى البطولة ويواجه سيراميكا الذى تأهل على حساب الجونة.

سجل التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك سموحة من مهارة فردية فى الدقيقة 12 من عمر المباراة



وسجل محمد مصطفى ميدو لاعب فريق سموحة، هدف التعادل لفريقه مع الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة.





وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".