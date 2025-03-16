من تغيير أسماء المطربين إلى ساحات المحاكم.. أزمة طارق الشناوي وهاني شاكر |تفاصيل

كشف الناقد الفني الكبير طارق الشناوى تفاصيل الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر، والذي دفع الأخير إلى اللجوء للمحاكم.

وقال الشناوي، خلال حواره في برنامج "سابع سما"، إن الخلاف بدأ قبل ثلاث سنوات، عندما كان هاني شاكر نقيبًا للمهن الموسيقية.

وأوضح أن سبب الخلاف كان رغبة هاني شاكر في تغيير أسماء مطربي الأغاني الشعبية، معقبًا: "على سبيل المثال، كان يريد تغيير اسم كزبرة، لكن اليوم نجد أن المخرج شريف عرفة قد تعاقد معه للعمل في أحد أفلامه."

قرارات عشوائية وتعسف في السلطة

وأشار طارق الشناوى إلى أنه كان يرى في ذلك الوقت أن قرارات هاني شاكر كانت عشوائية، وأنه تعسف في استخدام سلطته كنقيب للموسيقيين، مؤكدًا: "منذ أن ترك هاني شاكر منصبه في النقابة، لم أكتب عنه أي كلمة."