من كواليس «منتهي الصلاحية».. جاسيكا حسام الدين تثير حماس الجمهور | صور

شاركت الفنانة جاسيكا حسام الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور من كواليس تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل يتعرض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه ينخرط في عالم المراهنات، مما يضعه في العديد من التحديات والمغامرات.

المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، وجاسيكا حسام الدين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.