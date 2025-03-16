قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.. ثنائي المصري عيد وصبحي ضمن قائمة المنتخب
من كواليس «منتهي الصلاحية».. جاسيكا حسام الدين تثير حماس الجمهور | صور
المدير الفني للزمالك يطير إلى البرتغال .. لهذا السبب
مسئول بارز: إسرائيل أُبلغت مسبقًا بالضربات الأمريكية على اليمن
بعد نجاح «قطايف»| سامح حسين يعلق علي تكريمه: مدير التصوير أخ مسيحي
بعد إرهاق فياريال.. مدرب ريال مدريد يعلن موقفًا حاسمًا بشأن جدول المباريات
ياسمين رئيس في ورطة بسبب زواجها في مسلسل منتهي الصلاحية
أستاذ علوم سياسية: تراجع ترامب عن خطة إعمار غزة ناتج عن الجهود المصرية الدبلوماسية|فيديو
خطوات الاشتراك بمنصة مودة الرقمية على بوابة خدمات جامعة عين شمس
هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 16-3-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من كواليس «منتهي الصلاحية».. جاسيكا حسام الدين تثير حماس الجمهور | صور

الفنانة جاسيكا حسام الدين و المخرج تامر نادي و الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة جاسيكا حسام الدين و المخرج تامر نادي و الفنانة ياسمين رئيس
أوركيد سامي

شاركت الفنانة جاسيكا حسام الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور من كواليس تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل يتعرض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه ينخرط في عالم المراهنات، مما يضعه في العديد من التحديات والمغامرات.

المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، وجاسيكا حسام الدين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

جاسيكا حسام الدين اخبار الفن نجوم الفن مسلسل منتهي الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان

صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة

السراج مول

30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

إعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة

القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات

النادي الأهلي

3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

حكم جماع الزوجة في ليل رمضان

جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير "الخيط الأبيض"

أصعب أيام رمضان استعدوا.. 48 ساعة نار والحرارة تفوق التوقعات

أصعب أيام رمضان استعدوا.. 48 ساعة نار والحرارة تفوق التوقعات

ترشيحاتنا

ريم النجم

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

ماء الليمون

لو بتشرب ماء الليمون باستمرار .. اعرف تأثيره على جسمك

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. مصطفى شعبان يفاجئ ولاد عمه

بالصور

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

ريم النجم
ريم النجم
ريم النجم

8 أطعمة غنية بالألياف لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مسلسل جودر2 الحلقة 15 .. انتصار ياسر جلال على نور واسترداد كتاب الكنوز الأربعة

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

فيديو

إحسان الترك مع تقى الجيزاوي

بعد وفاته .. طلب مؤثر من إحسان الترك لـ محمد رمضان | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد