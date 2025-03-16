أُسدل الستار على منافسات دور ربع نهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، بعد خوض 4 مباريات مثيرة وشديدة التنافس، حيث تأهل كل من الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي إلى دور نصف النهائي.

وتُعتبر هذه المرحلة محطة مهمة في مسار البطولة، حيث تسعى الفرق الأربعة للاقتراب من حلم الفوز باللقب



نتائج مباريات ربع نهائي كأس مصر

الزمالك 4-2 سموحة:

تمكن الزمالك من تحقيق فوز صعب على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الفريق الأبيض.

بيراميدز 2-1 إنبي:

نجح بيراميدز في خطف فوز قاتل على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

سيراميكا كليوباترا 3-1 الجونة:

تفوق سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أظهرت قوة الفريق الهجومية.

البنك الأهلي 1-0 غزل المحلة:

حسم البنك الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بعد فوزه على غزل المحلة بهدف وحيد.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا:

الجمعة، 28 مارس 2025، الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر (10:30 مساءً بتوقيت السعودية).

بيراميدز ضد البنك الأهلي:

الجمعة، 28 مارس 2025، الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر (10:30 مساءً بتوقيت السعودية).

تُعتبر بطولة كأس مصر واحدة من أبرز المسابقات المحلية في مصر، حيث تجمع بين الفرق الكبرى والفرق الصاعدة في منافسة شرسة على اللقب، ويأتي تأهل الفرق الأربعة إلى نصف النهائي نتيجة لأداء قوي ومتميز خلال المراحل السابقة.