الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 16 يومًا وينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد).

وأضافت “عبد العالم”: “مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وحتى 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)”.

الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020

وأكدت على توجيهات وزير المالية وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية.

وتابعت: “نوفر جميع أوجه الدعم اللازم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات، إضافة إلى لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وأيضا الدعم الفني الذي يقدمه «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بلاظوغلي، لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية”.

ودعت رشا عبد العال جميع الممولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة.

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية التالية: مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزا كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولو المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني

www.eta.gov.eg.

وبالنسبة لباقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

كما يمكنكم التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

ولضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، ذكرت رئيس المصلحة أن هناك قنوات متنوعة للتواصل، تشمل:

الخط الساخن: 16395

يوتيوب:

https://www.youtube.com/@tax_egypt

فيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

إنستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

لينكد ان:

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

تليجرام:

https://t.me/+bnBx5tGQhCNjNzE8



