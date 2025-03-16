إصابة 10 أشخاص في انقلاب ربع نقل بصحراوي سمالوط شمال المنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز محور سمالوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص مقيمين بمركزي سمالوط ومطاي وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.