الأنبا بشارة يترأس اليوم الروحي لأسر خدمة يسوع السجين بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي لأسر خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضور يسوع في التحديات

شارك في اليوم الأب ميخائيل إبراهيم، مسؤول الخدمة، وخدام خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، بحضور مائتين وخمسين فردًا من أسر الخدمة.

تضمن اليوم لقاءات متنوعة حسب الفئات العمرية المختلفة، كما ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر"، مركزًا على حضور الله معنا في تحديات اليوم، كما تضمن اللقاء أيضًا عددًا من الترانيم الروحية.