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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

16 رمضان.. مواقيت الصلاة والإفطار والإمساك في مطروح

مسجد بمطروح
مسجد بمطروح
ايمن محمود

اليوم 16 رمضان.. يبحث المواطنون بمحافظة مطروح عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، حيث تحظى مواقيت الصلاة بأهمية خاصة خلال الشهر الكريم وذلك اليوم الاحد المواقفق 16 مارس .

16 رمضان.. مواقيت الصلاة والإفطار والإمساك في مطروح

الفجر: 4:52 صباحًا

الشروق 6.20

الظهر: 12:20 مساءً

العصر: 3:45 مساءً

المغرب: 6:20 مساءً

العشاء: 7:38 مساءً

الامساك :4:52

من ناحية أخرى كلف الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية بتشديد الرقابة وتشكيل لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية بالمرور المفاجئ على مستشفيات (مطروح العام - التوليد والصحة الإنجابية - الاطفال التخصصي ) ،لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

يأتى ذلك استكمالا للمرحلة الثانية من الخطة الزمنية الخاصة بالمرور الميداني على جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبدالفتاح عضو إدارة الطب العلاجي وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى الأطفال يوم الثلاثاء

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحى عضو إدارة الطب العلاجي وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور المسائى على مستشفى التوليد والصحة الانجابية يوم الأربعاء و المرور المسائى على مستشفى مطروح العام.

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة إيمان جمعه مسؤل الحضانات بالمديرية وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور المسائى على مستشفى الأطفال.

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة للتأكد من توافر المستلزمات وفصائل الدم ومشتقاته.

وأكدت اللجان علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وتنفيذا لتعليمات الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح وجهت لجان المرور بعمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفيات وخاصة الطواريء و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

وفى نهاية المرور تم عقد جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات سابقة الذكر لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، بالتزامن مع مرور السيد الدكتور وكيل المديرية و الساده مديري العموم .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس أو إهمال، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة وزائريها .

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