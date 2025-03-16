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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماتوا صائمين.. أسماء ضحايا ومصابين حادث منوف والحزن يعم قرية بأكملها|صور

حادث المنوفية
حادث المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء مركز منوف في محافظة المنوفية عقب وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 شخصا في حادث علي طريق شبين الكوم السادات بالقرب من قرية طملاي.

جاء ذلك أثناء توجه الأهالي للعمل في أحد مصانع السادات مستقلين اتوبيس من قرية سدود وبهواش بمركز منوف للذهاب الي عملهم حيث اصطدم الاتوبيس بسيارة نقل ودراجة نارية أثناء سيرهم في الطريق.

أسماء المصابين والضحايا:

وجاءت اسماء المتوفيين: محمد علي 30 سنة، إنسان حسانين عرفة 32 سنة، عاطف سيد "سائق" 53 سنة، ومصطفى سلامة 35 سنة.

بينما اصيب 25 شخصا وتم نقلهم إلي مستشفيات منوف ومستشفي شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكسور وكدمات.

وجاء اسماء المصابين:  عبد الرحمن سامي عزام  18 سنة  سدود اشتباه كسر بالساق اليسرى، سمير محمد محمد  57 سنة سرس الليان كدمات وجروح وسحجات متفرقة، أحمد سعيد محمد محروس 17 سنة ساقية المنقدي جروح بالوجه وتورم بالعين وكدمات واضطراب بالوعي، عبد السميع عبد المرضي ياسين 35 سنة  سدود جروح وسحجات متفرقة، محمود عبد العظيم عبد المغني عياد 60 سنة  سدود كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات، كريم عماد شوشة كسر بالفخذ الأيسر، محيى عبد المرضي شوشة كسر بالساقين، محمود علاء علام كسر بالقدم اليسرى، مصطفى أحمد علام اشتباه نزيف بالبطن، عبد الرحمن عزام  كسر بالساق اليسرى، محمود عبد الفتاح نصر اشتباه ما بعد الارتجاج، كسر بالكتف الأيمن، صلاح عبد الحليم صلاح اشتباه كسر بالساق والفخذ الأيسر.

كما اصيب كلا من : محمود علام 20 سنة سدود جروح وتورم بالوجه وسحجات متفرقة، حماده حمدي عبد المغني منصور 30 سنة  سدود سحجات وجروح متفرقة، زياد أحمد جربيدة 25 سنة  سدود  جروح بالوجه وسحجات، مصطفى طلعت ثعلب  24 سنة  سدود  جرح بالرأس والوجه، مصطفى إبراهيم عزام  22 سنة  سدود جروح وسحجات متفرقة،  علي محمد عبده عزام 36 سنة سدود  اشتباه نزيف بالبطن.

ماتوا صايمين أثناء ذهابهم الي العمل:

وأكد الأهالي أن العمال كانوا في طريقهم للعمل وجميعهم من أبناء مدينتي منوف وسرس الليان، وتوفي سائق الاتوبيس في الحادث من قرية سدود.

وتابع الأهالي أن الضحايا ماتوا صايمين وضحايا لقمة العيش أثناء توجههم الي عملهم.

زيارة محافظ المنوفية:

فيما زار اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المصابين بمستشفي شبين الكوم التعليمي للاطمئنان علي حالتهم الصحية.

ووجه المحافظ بتوفير كافة الخدمات للمصابين وأسرهم حتي خروجهم من المستشفي.

محافظة المنوفية المنوفية السادات حادث منوف

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