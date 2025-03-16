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نائب: الطرح المصري لـ إعمار غزة خطوة هامة تحقق السلام والاستقرار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد الجبلاوي: الخطة المصرية لإعمار غزة جامعة وشاملة لإنقاذ الفلسطينيين

النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب
النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في تقديم خطة كاملة وشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ، ونالت احترام جميع دول العالم، دون تصفية أو تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف الجبلاوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن القيادة المصرية الحكيمة تمكنت من وضع خطة لإعمار غزة في وقت قياسي، بهدف إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الخطة تُقدَّر بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الخطة المصرية سعت إلى توفير حلول مستدامة لأهالي غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطة المصرية جاءت جامعة وشاملة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه، والحفاظ على حقوقه وكرامته، ورفض أي محاولات لتهجير سكان القطاع.

وأشار الجبلاوي، أن الخطة المصرية اشتملت على عدة محاور، منها إزالة الأنقاض وتوفير منازل بديلة مؤقتة، وتطوير البنية التحتية وبناء المرافق الأساسية، و إقامة مشروعات اقتصادية لدعم الأمن الاقتصادي لسكان غزة.

إعمار قطاع غزة الدولة المصرية النائب محمد الجبلاوي الخطة المصرية الشعب الفلسطيني

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