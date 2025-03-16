محمد الجبلاوي: الخطة المصرية لإعمار غزة جامعة وشاملة لإنقاذ الفلسطينيين

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في تقديم خطة كاملة وشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ، ونالت احترام جميع دول العالم، دون تصفية أو تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف الجبلاوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن القيادة المصرية الحكيمة تمكنت من وضع خطة لإعمار غزة في وقت قياسي، بهدف إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الخطة تُقدَّر بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الخطة المصرية سعت إلى توفير حلول مستدامة لأهالي غزة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطة المصرية جاءت جامعة وشاملة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه، والحفاظ على حقوقه وكرامته، ورفض أي محاولات لتهجير سكان القطاع.

وأشار الجبلاوي، أن الخطة المصرية اشتملت على عدة محاور، منها إزالة الأنقاض وتوفير منازل بديلة مؤقتة، وتطوير البنية التحتية وبناء المرافق الأساسية، و إقامة مشروعات اقتصادية لدعم الأمن الاقتصادي لسكان غزة.