ببطارية جبارة وإمكانيات رائدة..تعرف على أفضل حاسوب في الأسواق

كشفت شركة هواوي عن حاسوب Huawei MateBook D 16 Linux الجديد،والذي يتفوق على أجهزة الحاسوب السابقة التي أطلقتها الشركة .

وفقا لموقع huaweicentraصرّح مسؤول الكبير في الشركة، سابقًا بأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الجيل التالي لن تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز . ولكن قبل الانتقال إلى نظام التشغيل الذي طورته الشركة بنفسها، تحاول الشركة التكيف مع نظام تشغيل لينكس في أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء.

بينما في المقابل تعمل هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية بنظام HarmonyOS و تعتمد سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركة على العديد من التقنيات الأجنبية ونظام تشغيل ويندوز وشرائح إنتل

حاسوب هواوي MateBook D 16

على الجانب الآخر سينتهي ترخيص مايكروسوفت لتزويد شركة هواوي بنظام ويندوز خلال الشهر، ولن يُجدد بسبب لوائح التصدير التجارية الأمريكية الصارمة.

من ناحية أخرى، يبدو أن نظام HarmonyOS لأجهزة الكمبيوتر لا يزال أمامه وقت ليُطرح على منصة المستهلكين. لذا، تستخدم الشركة بديلاً بسيطًا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

تشير المعلومات إلى أن جهاز هواوي ميت بوك دي 16 إصدار لينكس الجديد متوفر للبيع بسعر أقل من إصدار ويندوز ويعد الجهاز متاح للبيع في بعض المتاجر التقليدية ومواقع التجارة الإلكترونية المعتمدة.

حاسوب هواوي MateBook D 16



يعد حاسوب Huawei MateBook D 16 Linux متوفر للبيع بسعر أرخص من إصدار Windowsبالنسبة للسعر، يبلغ سعر حاسوب MateBook D 16 Linux PC

حوالي 4299 يوانًا. يتوفر إصدار ويندوز بسعر 4599 يوانًا. يمكن للمستخدمين تثبيت نظام التشغيل الجديد بأنفسهم أو طلب المساعدة من موظفي متجر هواوي.

وبعيدًا عن نظام التشغيل والسعر، فإن بقية المواصفات هي نفسها الموجودة في الإصدار الأصلي للكمبيوتر المحمول.

مواصفات حاسوب هواوي MateBook D 16

يتميز حاسوب هواوي بشاشة كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع نطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. ويتميز بسطوع ذروة يبلغ 300 شمعة، ويوفر تجربة مشاهدة فعّالة.

يأتي حاسوب MateBook D 16 Linux مزودًا بمعالج Intel Core i5-13420H، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت. تضمن هذه الشريحة أداءً مستقرًا طوال اليوم.

على الجانب الآخر يحتوي حاسوب MateBook D 16 Linux على بطارية بسعة 56 واط/ساعة مع شحن سريع من النوع C بقدرة 65 واط.